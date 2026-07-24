ЦСКА совершил камбэк и победил «Балтику» в первом матче нового сезона РПЛ

Завершился матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу красно-синих. Эта игра стала первой в новом сезоне РПЛ.

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На 35-й секунде счёт открыл нападающий гостей Чинонсо Оффор. На 27-й минуте полузащитник красно-синих Данила Козлов забил гол, который был отменён после просмотра VAR из-за офсайда. Через шесть минут защитник гостей Эдуардо Андерсон забил автогол. На 36-й минуте нападающий Кирилл Глебов вывел ЦСКА вперёд. В начале второго тайма Оффор забил второй гол, который отменили после просмотра VAR из-за офсайда.