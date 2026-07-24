Луиса Энрике из «Зенита» предложили «Роме»

Посредники предложили «Роме» крайнего нападающего «Зенита» Луиса Энрике вместо Крисенсио Саммервилла, перешедшего в «Аль-Хиляль». Об этом сообщает Siamo La Roma со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

По информации источника, бразильский вингер санкт-петербургского клуба не убеждает «Рому». «Волки» связались с «РБ Лейпциг» насчёт нападающего Антонио Нусы. Также римская команда рассматривает вариант с приглашением вингера «Фулхэма» Оскара Бобба.

Энрике перешёл в «Зенит» в январе 2025 года. В минувшем сезоне Энрике принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года.