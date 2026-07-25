МОК не будет проводить расследование из-за скандальных действий Инфантино на ЧМ-2026
Международный олимпийский комитет (МОК) отказался начинать проверку в отношении главы ФИФА Джанни Инфантино по итогам его действий на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, сотрудники комитета изучили обращение и пришли к выводу, что данный случай не относится к компетенции комиссии по этике МОК.
Поводом для обращения правозащитной организации FairSquare к Международному олимпийскому комитету послужило заявление Дональда Трампа о том, что он связался с президентом ФИФА и попросил пересмотреть дисквалификацию игрока сборной США Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией. Жалоба была направлена в МОК, поскольку футбол является частью олимпийской программы.
Ранее президент Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лиза Клавенесс заявила, что подаст жалобу на отмену дисквалификации Балогуна и ожидает рассмотрения вопроса комитетом по этике ФИФА.
МОК не будет расследовать нарушение Инфантино политического нейтралитета в отношениях с Трампом после жалобы FairSquare. Комитет заявил, что не обладает юрисдикцией
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