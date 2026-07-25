У Лионеля Месси обнаружены бразильские корни

У капитана сборной Аргентины Лионеля Месси обнаружились бразильские корни. Об этом сообщает Globo со ссылкой на исследование итальянского историка Фьоренцо Сантини, который более трёх лет изучал генеалогическое древо семьи футболиста.

© РИА Новости / Григорий Соколов

По данным исследования, один из прадедов Месси по материнской линии — Федерико Куччиттини — родился 27 января 1904 года в бразильском городе Рибейран-Прету (штат Сан-Паулу). Его родители, итальянцы Раньеро Куччеттини и Роза Риккецца, прибыли в Бразилию в 1899 году на корабле Washington и поселились в сельской местности штата Сан-Паулу, где работали на фермах.

Историк утверждает, что именно в Бразилии произошли изменения в фамилии семьи. При регистрации Ардериго Куччеттини получил имя Федерико, а фамилия Coccettini была изменена на Cuccittini. Именно эту фамилию впоследствии носила мать Месси — Селия Мария Куччиттини.

Спустя год после рождения Федерико семья переехала в аргентинский Росарио, где позже родился дед футболиста Антонио Куччиттини, а затем и сам Лионель Месси.

Сантини рассказал, что начал изучать происхождение семьи Месси ещё в те годы, когда аргентинец только начинал заявлять о себе в «Барселоне». Исследование продолжалось с 2019 по 2022 год и в итоге позволило восстановить родословную футболиста по материнской линии. По словам историка, именно необычная фамилия Cuccittini, которая не встречается в Италии, помогла установить связь семьи Месси с Бразилией.

Отмечается, что сейчас родственники Месси в Бразилии не проживают — вся семья покинула страну ещё в 1905 году, перебравшись в Аргентину.