Дани Алвес рассказал секреты работы Гвардиолы в «Барселоне»

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал, чему его научил главный тренер команды Хосеп Гвардиола во время их совместной работы в каталонском клубе.

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«Расскажу одну деталь. Обычно если футболисты играют в воскресенье, то в понедельник они не тренируются. Они отдыхают, ходят на массаж и проходят восстановительные процедуры. А я тренировался, потому что для меня это был отдых. Пеп говорил: «Этот парень немного сумасшедший», но принимал это. Я отвечал: «В воскресенье я практически ничего не сделал, значит, в понедельник должен хоть что-то сделать». И тренировался вместе с теми, кто не играл.

Пеп учил нас тому, что твоего участка работы достаточно, твоей задачи достаточно. Не пытайся выполнять работу другого», – приводит слова Алвеса Mundo Deportivo.

Бразилец выступал за сине-гранатовых с 2008 по 2016 год, а также с ноября 2021-го по июнь 2022-го. Гвардиола работал в команде с 2008 по 2012 год. Тренер выиграл 14 трофеев с клубом.