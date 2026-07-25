Итальянская "Рома" отказалась от покупки игрока "Зенита"

Полузащитник петербургского "Зенита" Луис Энрике был предложен римской "Роме", сообщают в Бразилии.

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По информации СМИ, "Рома" находится в поиске атакующих игроков, но отказалась от трансфера Энрике, поскольку тот не вписывается в клубную концепцию. Одним из препятствий для продвижения переговоров стали также высокие запросы бразильца по зарплате - около 3,6 миллиона евро за сезон.

Луис Энрике перешел в "Зенит" зимой 2025 года из "Ботафого" за 35 миллионов евро. По итогам прошлого сезона он стал чемпионом России. Энрике был в заявке сборной Бразилии на прошедшем чемпионате мира. На турнире он провел 28 минут, выйдя на замену в матче первого тура групповой стадии против Марокко (1:1).