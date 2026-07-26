"Краснодар" одержал волевую победу над "Рубином" в матче первого тура РПЛ

Футболисты "Краснодара" со счетом 3:1 обыграли казанский "Рубин" в матче стартового тура Альфа-банк - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани.

Счет на 12-й минуте открыл игрок "Рубина" Мирлинд Даку, которому голевую передачу отдал голкипер Евгений Ставер. В составе победителей отличились Хуан Боселли (45+6), Никита Кривцов (53) и Кристиан (90+4). На 17-й минуте с поля был удален защитник казанской команды Илья Рожков, который получил прямую красную карточку.

В следующем туре "Краснодар" 2 августа примет воронежский "Факел", "Рубин" 1 августа на выезде сыграет с тольяттинским "Акроном".