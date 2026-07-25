"Зенит" разгромил "Акрон" в первом туре РПЛ

Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 5:0 одержали разгромную победу над тольяттинским "Акроном" в матче первого тура Альфа-банк - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Солидарность-Арене" в Самаре, где "Акрон" проводит домашние игры.

Голы забили Александр Соболев (7-я, 18-я минуты), Густаво Мантуан (34), Джон Джон (78) и Фелипе Аугусто (84). Аугусто, перешедший в команду из Санкт-Петербурга летом, забил первый гол в официальной игре за свой новый клуб.

На счету Соболева девять забитых мячей в РПЛ в 2026 году. Российский нападающий делит первое место по этому показателю с колумбийским форвардом "Краснодара" Джоном Кордобой. При этом Соболев оформил дубль в чемпионате России впервые за 447 дней. В последний раз ему удалось дважды поразить ворота соперника в игре национального первенства 4 мая 2025 года в домашней встрече с "Нижним Новгородом" (2:1).

"Зенит" продлил серию без поражений в РПЛ до 11 матчей. За это время петербургский клуб одержал девять побед и дважды сыграл вничью. Последнее поражение "Зениту" в чемпионате России 8 марта нанес "Оренбург", переиграв соперника на своем поле (2:1).

"Акрон" провел первый официальный матч под руководством Срджана Благоевича. Серб возглавил команду 8 июня. "Акрон" отправил в отставку Заура Тедеева после разгромного поражения в заключительном туре РПЛ от самарских "Крыльев Советов" (1:4). Команда из Тольятти завершила чемпионат на 13-м месте и в переходных матчах под руководством исполняющего обязанности главного тренера Мурата Искакова обыграла волгоградский "Ротор" по сумме двух игр (2:0, 0:1).

В следующем туре "Зенит", являющийся действующим чемпионом России, 2 августа сыграет в гостях против "Оренбурга", "Акрон" днем ранее проведет домашний матч с казанским "Рубином".