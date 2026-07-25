"Факел" проиграл махачкалинскому "Динамо" в первом матче после возвращения в РПЛ

Воронежский "Факел" со счетом 1:2 проиграл махачкалинскому "Динамо" в матче первого тура Альфа-банк - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Воронеже.
В составе победителей гол забил Александр Сандрачук (79-я минута), на 30-й минуте защитник воронежской команды Юрий Журавлев оформил автогол. В составе проигравших отличился Вячеслав Якимов (21-я минута).
По итогам прошлого сезона "Факел" вернулся в РПЛ, заняв второе место в Первой лиге. Махачкалинское "Динамо" заняло 14-е место в таблице РПЛ, сохранив прописку по итогам стыковых матчей.
Во втором туре 1 августа махачкалинский клуб примет дома столичный "Локомотив", "Факел" днем позднее сыграет на выезде с "Краснодаром".
Гонсалес о теориях заговора про победу Испании в финале ЧМ: «Не надо верить всему, что вы читаете в соцсетях. Они играли лучше нас и заслуженно выиграли»
Трамп похвалил Феррана за кепку Make Spain Great Again: «Приятный знак уважения»
Де Дзерби об игроках: «Я спросил: «Кто не хочет быть в «Тоттенхэме»?» Должны уйти те, кто несчастлив в клубе. Посмотрите на ЧМ – мотивация играет роль»