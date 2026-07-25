"Факел" проиграл махачкалинскому "Динамо" в первом матче после возвращения в РПЛ

Воронежский "Факел" со счетом 1:2 проиграл махачкалинскому "Динамо" в матче первого тура Альфа-банк - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Воронеже.

В составе победителей гол забил Александр Сандрачук (79-я минута), на 30-й минуте защитник воронежской команды Юрий Журавлев оформил автогол. В составе проигравших отличился Вячеслав Якимов (21-я минута).

По итогам прошлого сезона "Факел" вернулся в РПЛ, заняв второе место в Первой лиге. Махачкалинское "Динамо" заняло 14-е место в таблице РПЛ, сохранив прописку по итогам стыковых матчей.

Во втором туре 1 августа махачкалинский клуб примет дома столичный "Локомотив", "Факел" днем позднее сыграет на выезде с "Краснодаром".