Мостовой: нет разницы, кто тренирует ЦСКА

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о победе московского ЦСКА над калининградской «Балтикой» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Даже счёт угадал. Говорил, что ЦСКА выиграет со счётом 2:1. Лишний раз убеждаюсь: какая разница, кто стоит на бровке? Футболисты играют и делают результат», — сказал Мостовой.

Встреча, которая прошла в Москве 24 июля на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1. Счет на первой минуте открыл игрок «Балтики» Чинонсо Оффор. Эдуардо Андерсон на 33-й минуте забил мяч в свои ворота. Кирилл Глебов через три минуты установил окончательный счет встречи.

После этой победы армейцы набрали три очка и поднялись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ.