Представители игрока «Зенита» рассказал, грозит ли его клиенту арест в России

Представители вингера петербургского «Зенита» Луиса Энрике заявили, что игроку не грозит арест в России за неуплаченные штрафы ПДД, передает Lance .

«В настоящее время игрок и юридический отдел клуба предпринимают необходимые шаги для выяснения ситуации после того, как узнали о ней в эту пятницу. Кстати, арест игрока исключен. Эти заголовки носят сенсационный характер», — заявили представители игрока.

На автомобиль Энирке было выписано 52 нарушения на 82 тысячи рублей, 46 штрафов он получил за превышение скорости.

В первом матче нового сезона «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.