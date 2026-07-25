«Динамо» 22 раза ударило по воротам «Крыльев», но не забило
Московское «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» – 0:0.
Команда тренера Сандро Шварца нанесла 22 удара по воротам соперника, 6 из них пришлись в створ. Еще 10 попыток прошли мимо, а 6 ударов были заблокированы.
«Динамо» также владело мячом 65% времени и подало 6 угловых против 2 у самарцев. При этом преимущество команды по ожидаемым голам оказалось небольшим – 1,30 xG против 1,17.
«Крылья» нанесли 12 ударов, 4 раза попали в створ, но также не смогли забить.
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