«Спартак» разгромил «Родину» в матче 1-го тура РПЛ-2026/2027
Завершился матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Родина». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Победу в матче со счётом 3:0 одержали футболисты «Спартака».
Первый мяч в матче забил полузащитник хозяев Маркиньос на 24-й минуте. Судья отменил пенальти в ворота красно-белых после просмотра VAR на 27-й минуте. Шафеев определил, что Маркиньос чисто выбил мяч из-под ног нападающего «Родины» Артёма Максименко. Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс удвоил преимущество красно-белых на 79-й минуте. На 86-й минуте полузащитник хозяев Данил Пруцев забил третий мяч в ворота «Родины», установив окончательный счёт — 3:0.
В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом» 2 августа, а «Родина» в домашнем матче сыграет с «Ростовом» 31 июля.
По итогам минувшего сезона красно-белые набрали 52 очка и заняли четвёртое место. «Родина» выступала в Лиге Pari и выиграла её, заработав 68 очков в 34 турах.
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