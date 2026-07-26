Хуан Карлос Карседо отреагировал на дебют Виктора Парады за «Спартак» в РПЛ
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о дебютной игре новичка красно-белых Виктора Парады в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге со столичной «Родиной» (3:0).
— Как можете оценить дебют Парады? И на какую позицию вы его приглашали? — Виктор тренировался с нами 10 дней. Перед матчем спросили у него, готов ли он выйти — он ответил, что да. Он может играть левым защитником, может действовать в центре. Сегодня использовали его в тройке при начале атак, он помогал сдерживать опасные контратаки «Родины». Это молодой, но уже опытный игрок, — приводит слова Карседо официальный сайт красно-белых.
Испанец Парада вышел в стартовом составе команды и провёл на поле 63 минуты, не отметившись результативными действиями.
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