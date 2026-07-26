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«ПСЖ» хочет купить полузащитника «Монако» Аклиуша

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«ПСЖ» хочет купить полузащитника «Монако» Манеса Аклиуша, сообщает L’Équipe.

«ПСЖ» хочет купить полузащитника «Монако» Аклиуша
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По информации издания, парижане хотят предложить за него 50 миллионов евро. До этого монегаски отклонили уже два трансферных предложения от «ПСЖ».

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В прошлом сезоне чемпионата Франции Аклиуш в 31‑м матче забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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