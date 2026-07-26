«ПСЖ» хочет купить полузащитника «Монако» Аклиуша

«ПСЖ» хочет купить полузащитника «Монако» Манеса Аклиуша, сообщает L’Équipe.
По информации издания, парижане хотят предложить за него 50 миллионов евро. До этого монегаски отклонили уже два трансферных предложения от «ПСЖ».
В прошлом сезоне чемпионата Франции Аклиуш в 31‑м матче забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
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