Семин: рано называть «Спартак» главным конкурентом «Зенита»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил «Матч ТВ», что рано называть столичный «Спартак» фаворитом в борьбе за победу в чемпионате России.

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В субботу «красно‑белые» разгромили московскую «Родину» (3:0) в домашнем матче первого тура Альфа‑Банк РПЛ.

— Многие называют именно «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Согласны с этим?

— «Спартак» сейчас у всех на слуху, все спрашивают про него. Давайте чуть подождем, должно пройти время, а потом определимся, кто главный конкурент «Зенита», а кто второстепенный. На данный момент спартаковцы неплохо играют. Но так же были и при Деяне Станковиче, они тоже хорошо начинали, — сказал Сёмин «Матч ТВ».

«Спартак» во втором туре 2 августа сыграет против «Ахмата» в Грозном.

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