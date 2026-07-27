Семин: рано называть «Спартак» главным конкурентом «Зенита»

Сёмин считает, что рано называть «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил «Матч ТВ», что рано называть столичный «Спартак» фаворитом в борьбе за победу в чемпионате России.
В субботу «красно‑белые» разгромили московскую «Родину» (3:0) в домашнем матче первого тура Альфа‑Банк РПЛ.
— Многие называют именно «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Согласны с этим?
— «Спартак» сейчас у всех на слуху, все спрашивают про него. Давайте чуть подождем, должно пройти время, а потом определимся, кто главный конкурент «Зенита», а кто второстепенный. На данный момент спартаковцы неплохо играют. Но так же были и при Деяне Станковиче, они тоже хорошо начинали, — сказал Сёмин «Матч ТВ».
«Спартак» во втором туре 2 августа сыграет против «Ахмата» в Грозном.
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