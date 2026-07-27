Агент игрока «Челси» предложил своего клиента саудовскому «Аль-Хилялю»

Агент Педру Нету из «Челси» предложил своего клиента саудовскому «Аль-Хилялю» — Лонгари
Нападающий «Челси» и сборной Португалии Педру Нету может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в соцсети X, футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы футболиста, предложил своего клиента клубу «Аль-Хиляль».
Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» продолжает изучать рынок в поисках нападающих и ведёт переговоры с вингером «Баварии» Луисом Диасом. По данным СМИ, общий трансферный бюджет саудовского клуба на лето превышает € 350 млн, а за колумбийца он готов выложить от € 105 млн до € 132 млн.
«Аль-Хиляль» уже приобрёл одного легионера в группу атаки в текущее трансферное окно. К команде присоединился 24-летний вингер сборной Нидерландов Крисенсио Саммервилл. Сообщалось, что сумма трансфера составила € 55+10 млн.
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