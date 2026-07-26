Получившего травму головы одноклубника Месси отправили в больницу на машине скорой помощи

Нападающий «Интер Майами» Херман Бертераме был доставлен в больницу после того, как получил травму головы во время матча регулярного чемпионата MLS против «Монреаля».

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Встреча в Монреале завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В конце второго тайма Бертераме получил удар локтем по голове от защитника хозяев Эфраина Моралеса в чужой штрафной и упал на газон. Форварда «Интер Майами» увезли в больницу на машине скорой помощи. За фол Моралеса был назначен пенальти, который реализовал Луис Суарес.

— Что касается игрового момента, очевидно, что был удар локтем, поэтому и назначили пенальти. Он, возможно, потерял сознание из‑за силы удара. Слава богу, сейчас он хорошо восстанавливается. Он в сознании, его семья в курсе случившегося. Самое главное, что с ним все в порядке. Эта ситуация затронула всех нас, потому что мы действительно не знали, что делать. Это был момент глубокого отчаяния, потому что это выходит за рамки результата, футбола и всего остального. Речь идет о человеческой жизни, а это самое важное. Мы просто надеемся, что все закончится благополучно. Игроки сами быстро помогли перенести носилки, и на поле выехала машина скорой помощи. Он находится в клинике, но чувствует себя хорошо, — сказал исполняющий обязанности главного тренера «Интер Майами» Гильермо Ойос, которого цитирует ESPN.

За «Интер Майами» выступает восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, который не принял участия в матче.