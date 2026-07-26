«Енисей» уверенно обыграл «Велес» в матче 3-го тура Первой лиги

Завершился матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались красноярский «Енисей» и «Велес» из Москвы. Игра проходила на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске. В качестве главного арбитра выступил Виталий Молдован из Краснодара. Победу в матче со счётом 4:1 праздновала команда хозяев поля.

Первый мяч в игре забил нападающий «Енисея» Андрей Окладников, успешно реализовав 11-метровый удар на 12-й минуте. На 27-й минуте Окладников оформил дубль, снова забив гол с пенальти. Третий мяч в ворота «Велеса» на счету полузащитника Александра Надольского. Хавбек отличился на 51-минуте. Спустя две минуты отставание в счёте до двух мячей сократил форвард столичной команды Захар Тарасенко. На 90+3-й минуте полузащитник красноярской команды Александр Ломакин забил четвёртый мяч в ворота команды гостей.

«Енисей» набрал шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. «Велес» также с шестью очками располагается на пятой строчке.