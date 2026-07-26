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Барколя не продлит контракт с «ПСЖ» и готов рассмотреть трансфер летом. Вингер – приоритетная цель «Ливерпуля»

Sports.ru

Брэдли Барколя не подпишет новый контракт с «Пари Сен-Жермен» – решение подтверждено, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Барколя не продлит контракт с ПСЖ и готов рассмотреть трансфер летом
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Вингер готов рассмотреть вопрос о трансфере этим летом и не будет заключать новый контракт.

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Действующее соглашение 23-летнего игрока с парижанами рассчитано до июня 2028 года.

Француз остается приоритетным кандидатом «Ливерпуля» на усиление, подчеркивает Романо.

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