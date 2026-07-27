"Динамо" Мх подпишет игрока московского "Динамо"

21-летний игрок близок к переходу в клуб из Дагестана.

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Как утверждает источник, махачкалинское "Динамо" подпишет полузащитника "Динамо" Егора Смелова. Сообщается, что медосмотр и подписание 4-летнего контракта состоится в ближайшие дни. Сумма сделки составит 35 миллионов рублей.

Отмечается, что решающую роль в переходе сыграло общение главного тренера махачкалинцев Вадима Евсеева с 21-летним игроком.

Смелов - воспитанник академии московского "Динамо". Прошлый сезон футболист провел в аренде в "Пари НН", за который сыграл в 17 матчах и отметился двумя голевыми ассистами. В составе бело-голубых хавбек принял участие в 10 играх.