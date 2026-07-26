«Родина» может подписать Нгамале и арендовать Латышонка
Бывший полузащитник «Динамо» Муми Нгамале может продолжить карьеру в московской «Родине», сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Камерунец находится в статусе свободного агента и не против остаться в Москве. Нгамале покинул «Динамо» после завершения контракта.
Кроме того, «Родина» рассматривает возможность аренды вратаря «Зенита» Евгения Латышонка. Полноценный трансфер не обсуждается.
В петербургском клубе Латышонок проиграл конкуренцию Денису Адамову. На 28-летнего голкипера также претендует «Балтика».
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