«Родина» может подписать Нгамале и арендовать Латышонка

Бывший полузащитник «Динамо» Муми Нгамале может продолжить карьеру в московской «Родине», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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Камерунец находится в статусе свободного агента и не против остаться в Москве. Нгамале покинул «Динамо» после завершения контракта.

Кроме того, «Родина» рассматривает возможность аренды вратаря «Зенита» Евгения Латышонка. Полноценный трансфер не обсуждается.

В петербургском клубе Латышонок проиграл конкуренцию Денису Адамову. На 28-летнего голкипера также претендует «Балтика».