Легенду мирового футбола лишили работы из-за связей с Россией

Легенду мирового футбола, чемпиона мира 2006 года Андреа Пирло лишили работы в сборной Италии из-за связи с Россией. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Пирло претендовал на пост главного тренера сборной Италии, однако его назначение было заблокировано президентом Федерации футбола страны. Это решение было мотивировано сотрудничеством Пирло с российской букмекерской компанией.

Также из сборной должен уйти Паоло Мальдини, который занимает пост спортивного директора. Его назначение состоялось 16 дней назад.

В рамках сотрудничества с российской букмекерской компанией Пирло «Спартак» и «Краснодар». Вместе с ним был другой чемпион мира — 2006, Марко Матерацци, который впоследствии извинился за свой приезд.