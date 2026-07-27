Легенду мирового футбола, чемпиона мира 2006 года Андреа Пирло лишили работы в сборной Италии из-за связи с Россией. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Пирло претендовал на пост главного тренера сборной Италии, однако его назначение было заблокировано президентом Федерации футбола страны. Это решение было мотивировано сотрудничеством Пирло с российской букмекерской компанией.
Также из сборной должен уйти Паоло Мальдини, который занимает пост спортивного директора. Его назначение состоялось 16 дней назад.
В рамках сотрудничества с российской букмекерской компанией Пирло «Спартак» и «Краснодар». Вместе с ним был другой чемпион мира — 2006, Марко Матерацци, который впоследствии извинился за свой приезд.
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