«Ротор» обыграл КАМАЗ в матче Первой лиги

Волгоградский «Ротор» на выезде переиграл КАМАЗ из Набережных Челнов в заключительном матче третьего тура Пари Первой лиги.
Встреча завершилась победой волгоградцев со счетом 2:0. На 11‑й минуте Абу‑Саид Эльдарушев реализовал пенальти, на 54‑й он ассистировал Артему Симоняну.
«Ротор» набрал шесть очков, КАМАЗ потерпел третье поражение подряд.
В следующем матче волгоградцы 3 августа в подмосковном Домодедове сыграют с «Велесом», КАМАЗ в этот день на выезде встретится с «Уфой».
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Первая лига. 2026-27. Тур 03
«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Ротор» (Волгоград) — 0:2 (0:1)
Голы: Эльдарушев, 11 (с пенальти). Симонян, 54.
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