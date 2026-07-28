"Фанком Броук Бойз" вышел во второй раунд Пути регионов Кубка России

"БоМиК" уступил "Фанком Броук Бойз" в Кубке России (1:2).

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Завершился матч 1-го раунда Пути регионов Кубка России, в котором встречались "БоМиК" из Цивильска и кировский "Фанком Броук Бойз". Игра проходила в Казани на стадионе "Трудовые резервы" и завершилась победой медиакоманды со счетом 2:1.

Бывший форвард сборной России и "Краснодара" Федор Смолов вышел в стартовом составе "Фанком Броук Бойз", провел на поле 76 минут и отличился голевой передачей.