"Фанком Броук Бойз" вышел во второй раунд Пути регионов Кубка России, Смолов отдал голевой пас
"БоМиК" уступил "Фанком Броук Бойз" в Кубке России (1:2).
Завершился матч 1-го раунда Пути регионов Кубка России, в котором встречались "БоМиК" из Цивильска и кировский "Фанком Броук Бойз". Игра проходила в Казани на стадионе "Трудовые резервы" и завершилась победой медиакоманды со счетом 2:1.
Бывший форвард сборной России и "Краснодара" Федор Смолов вышел в стартовом составе "Фанком Броук Бойз", провел на поле 76 минут и отличился голевой передачей.
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