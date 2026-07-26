"Локомотив" и "Ахмат" сыграли вничью в матче первого тура РПЛ
Футболисты московского "Локомотива" и грозненского "Ахмата" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче первого тура Альфа-банк - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене".
В составе "Локомотива" мяч забил Зелимхан Бакаев (8-я минута). У "Ахмата" отличился Эральд Максути (83).
За столичную команду дебютировал защитник Георгий Джикия, который перешел в клуб на правах свободного агента. Он вышел на замену на 82-й минуте. С 2025 года футболист выступал за турецкий "Антальяспор", где провел один сезон.
В следующем туре "Локомотив" 1 августа на выезде сыграет с махачкалинским "Динамо". "Ахмат" 2 августа примет столичный "Спартак".
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