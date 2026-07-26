"Ахмат" отправил иск в CAS на трансферный бан ФИФА

Грозненский "Ахмат" отправил иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на трансферный бан со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

16 июля ФИФА наложила запрет на "Ахмат" на регистрацию новичков. Позднее Айдамиров сообщил ТАСС, что клуб оспорит это решение в CAS.

"Мы отправили исковое заявление в CAS. Не знаю, когда будет рассмотрение. Это дисциплинарное дело, надеюсь, что быстро рассмотрят", - сказал Айдамиров.

В воскресенье "Ахмат" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 1:1 в матче первого тура Альфа-банк - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Результатом по тому, как складывалась игра, в целом удовлетворены. Игрой нет. Ожидали и надеялись на большее", - добавил Айдамиров.