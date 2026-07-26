$78.0388.89

"Ахмат" отправил иск в CAS на трансферный бан ФИФА

ТАССиещё 2

Грозненский "Ахмат" отправил иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на трансферный бан со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

"Ахмат" отправил иск в CAS на трансферный бан ФИФА
© ТАСС

16 июля ФИФА наложила запрет на "Ахмат" на регистрацию новичков. Позднее Айдамиров сообщил ТАСС, что клуб оспорит это решение в CAS.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
"Мы отправили исковое заявление в CAS. Не знаю, когда будет рассмотрение. Это дисциплинарное дело, надеюсь, что быстро рассмотрят", - сказал Айдамиров.

В воскресенье "Ахмат" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 1:1 в матче первого тура Альфа-банк - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Результатом по тому, как складывалась игра, в целом удовлетворены. Игрой нет. Ожидали и надеялись на большее", - добавил Айдамиров.

ТАСС: главные новости
Спортс: главные новости