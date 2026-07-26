Баринов: "Локомотив" слишком рано начал играть от обороны в матче с "Ахматом"

Футболисты московского "Локомотива" слишком рано начали играть от обороны в матче первого тура Альфа-банк - Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом". Такое мнение ТАСС высказал народный артист РФ и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов.

В воскресенье "Локомотив" дома сыграл вничью с "Ахматом" со счетом 1:1. Железнодорожники пропустили на 83-й минуте от Эральда Максути, мяч залетел в ворота от ноги защитника Георгия Джикии, вышедшего на замену вместо нападающего Вадима Ракова.