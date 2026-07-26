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Баринов: "Локомотив" слишком рано начал играть от обороны в матче с "Ахматом"

ТАСС

Футболисты московского "Локомотива" слишком рано начали играть от обороны в матче первого тура Альфа-банк - Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом". Такое мнение ТАСС высказал народный артист РФ и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов.

Баринов: "Локомотив" слишком рано начал играть от обороны в матче с "Ахматом"
© ТАСС

В воскресенье "Локомотив" дома сыграл вничью с "Ахматом" со счетом 1:1. Железнодорожники пропустили на 83-й минуте от Эральда Максути, мяч залетел в ворота от ноги защитника Георгия Джикии, вышедшего на замену вместо нападающего Вадима Ракова.

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"Мне понравилось, что в первом тайме были довольно неплохие передачи, точные. Но что не понравилось - очень рано отдали игру, очень рано стали защищаться, - сказал Баринов. - Потом все замены в защиту шли. А потом несчастный случай. Не знаю пока, на что может рассчитывать "Локомотив" в этом сезоне, пока не могу сказать. Неудовлетворительное начало? Нет, могло быть хуже".

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