«Краснодар» победил «Рубин» в 1-м туре РПЛ, отыгравшись по ходу матча. У Боселли гол+пас

Завершился матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались казанский «Рубин» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков. Победу со счётом 3:1 праздновала команда гостей.

Первый мяч забил нападающий «Рубина» Мирлинд Даку на 12-й минуте с передачи голкипера Евгения Ставера. На 18-й минуте полузащитник казанцев Илья Рожков был удалён с поля после вмешательства VAR. На 45+6-й минуте форвард «Краснодара» Хуан Боселли сравнял счёт прямым ударом со штрафного. Во втором тайме на 53-й минуте полузащитник Никита Кривцов с передачи Боселли вывел вперёд гостей. В конце встречи на 90+4-й минуте хавбек «быков» Кристиан установил окончательный счёт — 3:1 в пользу «Краснодара».

В следующем туре «Рубин» на выезде встретится с «Акроном» 1 августа, а «Краснодар» в домашнем матче сыграет с «Факелом» 2 августа.