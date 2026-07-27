Защитник «Краснодара»: любой команде тяжело играть в Казани

Защитник «Краснодара» Илья Вахания заявил «Матч ТВ», что команде было сложно создавать моменты у ворот «Рубина» в матче первого тура Альфа‑Банк РПЛ, несмотря на удаление в составе казанской команды.

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В воскресенье «Краснодар» на выезде обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Хозяева с 18‑й минуты играли вдесятером из‑за удаления защитника Ильи Рожкова.

— Очень рад дебютировать за «Краснодар». Самое важное, что смогли победить. Что касается самого матча, то в Казани тяжело играть любой команде.

— Удаление по делу, на ваш взгляд?

— Честно, не видел момент, не могу ничего сказать. Но даже играя в большинстве, было очень сложно вскрывать такую оборону «Рубина», — сказал Вахания «Матч ТВ».

«Краснодар» во втором туре 2 августа примет воронежский «Факел».

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