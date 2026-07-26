"Оренбург" обыграл "Ростов" в матче РПЛ, забив два гола в меньшинстве

ОРЕНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Футболисты "Оренбурга" со счетом 2:1 обыграли "Ростов" в матче первого тура Альфа-банк - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Руслан Куль (84-я минута) и Андрей Касаджиков (90+4). У проигравших отличился Виктор Мелехин (47). На 49-й минуте с поля был удален игрок "Оренбурга" Максим Савельев, который получил две желтые карточки.
В следующем туре "Ростов" 31 июля на выезде сыграет с московской "Родиной", "Оренбург" 2 августа примет действующего чемпиона страны петербургский "Зенит".
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