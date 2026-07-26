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Футболист «Оренбурга» Савельев получил красную карточку в матче РПЛ с «Ростовом»

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Арбитр Никита Новиков удалил нападающего «Оренбурга» Максима Савельева на 49‑й минуте матча первого тура Альфа‑Банк РПЛ с «Ростовом».

Футболист «Оренбурга» Савельев получил красную карточку в матче РПЛ с «Ростовом»
© ФК «Оренбург»

Игра проходит в Оренбурге. Савельев получил вторую желтую карточку за фол на Викторе Мелехине.

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Счет — 1:0 в пользу «Ростова».

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