Футболист «Оренбурга» Савельев получил красную карточку в матче РПЛ с «Ростовом»

Арбитр Никита Новиков удалил нападающего «Оренбурга» Максима Савельева на 49‑й минуте матча первого тура Альфа‑Банк РПЛ с «Ростовом».
Игра проходит в Оренбурге. Савельев получил вторую желтую карточку за фол на Викторе Мелехине.
Счет — 1:0 в пользу «Ростова».
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