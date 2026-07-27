Гришин считает, что «Оренбург» заслуженно обыграл «Ростов»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин в эфире «Матч ТВ» сказал, что «Оренбург» заслуженно обыграл «Ростов» в матче первого тура Альфа‑Банк РПЛ. В воскресенье «Оренбург» на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 2:1.

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С 49‑й минуты хозяева играли в меньшинстве: красную карточку получил нападающий Максим Савельев. Команда Ахметзянова сравняла счет на 84‑й минуте, а в компенсированное ко второму тайму время вырвала победу благодаря голу Андрея Касаджикова.

— Если смотреть по качеству состава, то «Ростов» был фаворитом. У «Оренбурга» много изменений — не приехал Гюрлюк, Томпсон загулял где‑то. У ростовчан сыгранная команда. Ушел Щетинин, но его место занял Мухин.

В структуре игры ничего не поменялось. Имея преимущество в счете и в количестве игроков на поле, они проиграли. Это не впервые. «Ростову» нужно было взять мяч под контроль, а они зачем‑то свалились в оборону. «Оренбург» по делу их дожал, — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

В следующем туре «Оренбург» примет «Зенит», «Ростов» на выезде сыграет с «Родиной».