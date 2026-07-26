Пятигорский футбольный клуб потерял почти все имущество в результате пожара

Пятигорский футбольный клуб "Машук-КМВ" потерял практически все имущество в результате пожара, случившегося на базе. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Пожар произошел в ночь на 26 июля. Огонь полностью уничтожил третий этаж здания, где проживало большинство футболистов команды. В результате пожара сгорели вся клубная экипировка, тренировочный инвентарь, клубная техника, документация, а также личные вещи сотрудников, тренерского штаба и игроков. В момент возгорания на базе был футболист, находящийся на просмотре, которому удалось своевременно покинуть здание. В результате происшествия никто не пострадал.

"Футбольный клуб "Машук-КМВ" понес серьезные потери. Практически все имущество, необходимое для полноценного функционирования команды, было уничтожено огнем. В настоящее время причины произошедшего устанавливаются компетентными службами. На месте продолжают работать специалисты. О дальнейшем развитии ситуации и последующих решениях футбольный клуб "Машук-КМВ" сообщит дополнительно через свои официальные информационные ресурсы", - говорится в сообщении.

В воскресенье "Машук-КМВ" обыграл астраханский "Волгарь" в гостевом матче группы "Золото" дивизиона А Леон - Второй лиги (2:1).

"Несмотря на произошедшую трагедию, сегодня наша команда вышла на матч против "Волгаря". Игроки, тренерский штаб и сотрудники клуба приехали на игру, уже зная о случившемся. Для всех нас это стало тяжелым эмоциональным ударом, однако команда проявила настоящий характер, сплоченность и профессионализм. Тренерский штаб во главе с Артуром Умамудиновичем Садировым сделал все возможное, чтобы поддержать команду и настроить футболистов на этот важный матч. Несмотря на тяжелейшие обстоятельства, наши парни нашли в себе силы выйти на поле и достойно представить клуб. Ребята справились с этим испытанием и еще раз доказали, что "Машук-КМВ" - это одна большая семья, способная преодолевать любые трудности. Мы продолжим бороться, работать и отдавать все силы ради клуба и наших болельщиков", - заключили в клубе.

"Машук-КМВ" занимает второе место в турнирной таблице с четырьмя очками по итогам двух туров.