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«Реал» купил Диоманде за 100+ млн евро у «Лейпцига». Контракт с вингером – до лета 2031 года

Sports.ru

19-летний вингер Ян Диоманде перешел в «Реал» из «Лейпцига». Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.

«Реал» купил Диоманде за 100+ млн евро у «Лейпцига». Контракт с вингером – до лета 2031 года
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Мадридцы достигли окончательной договоренности с клубом из Бундеслиги о трансфере. Сумма сделки превысит 100 млн евро.

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На этой неделе Диоманде отправится в Мадрид, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «Реалом», рассчитанный до июня 2031 года.

Вингер выступает за «РБ Лейпциг» с лета 2025 года. В дебютном сезоне в Бундеслиге на его счету 12 голов и 8 результативных передач. Подробная статистика Диоманде – здесь.

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