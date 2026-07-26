«Реал» купил Диоманде за 100+ млн евро у «Лейпцига». Контракт с вингером – до лета 2031 года
19-летний вингер Ян Диоманде перешел в «Реал» из «Лейпцига». Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.
Мадридцы достигли окончательной договоренности с клубом из Бундеслиги о трансфере. Сумма сделки превысит 100 млн евро.
На этой неделе Диоманде отправится в Мадрид, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «Реалом», рассчитанный до июня 2031 года.
Вингер выступает за «РБ Лейпциг» с лета 2025 года. В дебютном сезоне в Бундеслиге на его счету 12 голов и 8 результативных передач. Подробная статистика Диоманде – здесь.
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