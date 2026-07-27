Пятибратов ответил, будет ли "Краснодар" бороться за золото РПЛ

Известный российский специалист Дмитрий Пятибратов прокомментировал Rusfootball.info прошедший матч первого тура РПЛ между "Рубином" и "Краснодаром" (1:3).

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- В сослагательном наклонении рассуждать не любим, но "Краснодару" сильно помогло раннее удаление "Рубина"?

- Конечно, когда такая команда в начале получает "+1", это определяет. Здесь все закономерно, хотя "Рубин" до удаления смотрелся очень солидно.

- Без Сперцяна, Кордобы, Са и Ленини, который вышел в самом конце, все равно узнаваемый "Краснодар"?

- Конечно. Это – почерк Галицкого, почерк Мусаева. Без Кордобы будет очень сложно, если уйдет, но есть Воробьев. "Краснодар" и в этом составе будет бороться за чемпионство.

- Воробьеву сколько надо времени, чтобы полностью вписаться?

- А зачем ему время? Он что, не знает свои возможности, или его возможности не знают?

Футболист высокой квалификации – куда открываться в недодачу и бежать за спину знает. А снаряды ему будут подносить.