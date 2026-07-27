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«Реал» заплатит «Лейпцигу» до 135 млн евро с учетом бонусов за Диоманде (ESPN)

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Названы условия трансфера Яна Диоманде в «Реал».

Названы условия трансфера игрока «Лейпцига» в «Реал»
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Ранее стало известно, что мадридский клуб подпишет вингера «Лейпцига» и заплатит за него более 100 миллионов евро.

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По информации ESPN, сделка обойдется «сливочным» в 135 миллионов евро с учетом бонусов, а фиксированная сумма составит 115-120 млн евро. Если все бонусы будут выплачены, ивуариец станет самым дорогим игроком в истории «Реала».

В прошлом сезоне Бундеслиги Диоманде провел 33 матча, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.

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