Названы условия трансфера игрока «Лейпцига» в «Реал»

Названы условия трансфера Яна Диоманде в «Реал».
Ранее стало известно, что мадридский клуб подпишет вингера «Лейпцига» и заплатит за него более 100 миллионов евро.
По информации ESPN, сделка обойдется «сливочным» в 135 миллионов евро с учетом бонусов, а фиксированная сумма составит 115-120 млн евро. Если все бонусы будут выплачены, ивуариец станет самым дорогим игроком в истории «Реала».
В прошлом сезоне Бундеслиги Диоманде провел 33 матча, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.
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