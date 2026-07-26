Неймар отрицает конфликт с молодыми игроками «Сантоса»

Неймар опроверг информацию о конфликте с молодыми игроками «Сантоса».

© Sports.ru

Ранее сообщалось, 34-летний форвард назвал «куском дерьма» 21-летнего Габриэла Бонтемпо и повздорил с 19-летним Жоао Ананьясом в раздевалке после ничьей с «Шапекоэнсе» (2:2) в 20-м туре бразильской Серии А.

«Всем привет. Это не то воскресенье, которого мы хотели. Нужно поднять голову и продолжать работать. Я вижу, что появилась информация о том, будто я устроил разнос молодым игрокам в раздевалке. Это абсолютная ложь.