Экс-футболист Швайнштайгер обвинил Гвардиолу в спаде сборной Германии

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер связал затяжной кризис национальной команды с влиянием Хосепа Гвардиолы. Его слова передает Bild.

«На мой взгляд, мы слишком сильно попали под влияние философии Пепа Гвардиолы, когда он работал в «Баварии». Достаточно посмотреть, чего с тех пор добилась сборная Германии. А ведь до этого на протяжении многих лет мы неизменно доходили как минимум до полуфинала», — сказал Швайнштайгер.

Гвардиола работал в «Баварии» с 2013 по 2016 год. С ним команда выиграла три чемпионских титула Бундеслиги.

После полуфинала Евро-2016 результаты Германии ухудшились: команда дважды подряд не выходила из группы на чемпионатах мира (2018 и 2022), а на Евро-2021 вылетела в 1/8 финала. Сборная Германии после ЧМ-2026 сменила тренера: вместо Юлиана Нагельсмана назначен Юрген Клопп.

Позднее специалист возглавлял «Манчестер Сити» 10 лет, завоевав шесть титулов АПЛ и Лигу чемпионов в сезоне-2022/23.

22 мая появилась информация о том, что Гвардиола покидает «Манчестер Сити» после десяти лет в клубе. При этом он останется в структуре City Football Group в роли посла.