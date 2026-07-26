В ПСЖ объяснили отказ от попыток подписания Яна Диоманда

В «ПСЖ» заявили, что отказались от трансфера Яна Диоманде из «Лейпцига», поскольку запрашиваемая сумма за переход и зарплатные требования форварда являются необоснованно завышенными.

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Ранее появилась информация, что 19-летний вингер переходит в «Реал» более чем за 100 млн евро.