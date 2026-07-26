Судейской бригаде матча между "Рубином" и "Краснодаром" угрожали после игры

Неустановленное лицо оскорбляло и угрожало судейской бригаде матча первого тура Альфа-банк - Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским "Рубином" и "Краснодаром". Об этом сообщается в протоколе встречи, который опубликован на официальном сайте РПЛ.
Матч завершился волевой победой "Краснодара" со счетом 3:1. Главным арбитром был Артем Чистяков. На 17-й минуте он после вмешательства видеоассистентов удалил с поля защитника хозяев Илью Рожкова, показав футболисту прямую красную карточку.
"После окончания матча в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани", - отмечается в протоколе матча.
В следующем туре "Краснодар" 2 августа примет воронежский "Факел", "Рубин" 1 августа на выезде сыграет с тольяттинским "Акроном".
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