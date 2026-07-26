Футболист "Краснодара" Боселли получил перелом носа в матче с "Рубином"

Уругвайский футболист "Краснодара" Хуан Боселли получил перелом носа со смещением по ходу матча первого тура Альфа-банк - Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским "Рубином". Об этом сообщается в официальном протоколе игры, который опубликован на сайте РПЛ.

Встреча завершилась победой краснодарской команды со счетом 3:1. Боселли стал автором одного из голов и результативной передачи.

"На 16-й минуте матча в результате игрового единоборства травму получил игрок команды "Краснодар" Хуан Боселли. Предварительный диагноз: закрытый перелом костей носа со смещением. Первая помощь: криотерапия, медикаментозное обезболивание", - отмечается в протоколе.

Во втором туре "Краснодар" 2 августа примет воронежский "Факел".