Футболист "Краснодара" Боселли получил перелом носа в матче с "Рубином"
Уругвайский футболист "Краснодара" Хуан Боселли получил перелом носа со смещением по ходу матча первого тура Альфа-банк - Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским "Рубином". Об этом сообщается в официальном протоколе игры, который опубликован на сайте РПЛ.
Встреча завершилась победой краснодарской команды со счетом 3:1. Боселли стал автором одного из голов и результативной передачи.
"На 16-й минуте матча в результате игрового единоборства травму получил игрок команды "Краснодар" Хуан Боселли. Предварительный диагноз: закрытый перелом костей носа со смещением. Первая помощь: криотерапия, медикаментозное обезболивание", - отмечается в протоколе.
Во втором туре "Краснодар" 2 августа примет воронежский "Факел".
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