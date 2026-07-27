«Ботафого» обыграл «Крузейро» в матче чемпионата Бразилии
«Ботафого» победил «Крузейро» в матче 20‑го тура чемпионата Бразилии. Встреча в Белу‑Оризонти завершилась со счетом 1:0.
Гол забил Габриэль Жустино.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
В другом матче тура «Баия» сыграла вничью с «Коринтиансом» — 1:1.
Матч ТВ: главные новости
Спортс: главные новости
«Кто не скачет, тот англичанин» скандировали фанаты «Эстудиантеса» перед матчем чемпионата Аргентины – в честь победы сборной над Англией в полуфинале ЧМ
«ЧМ и 1-й тур РПЛ показали: 99% единоборств не требуют медицинского вмешательства. Как мы терпели фэйковые забеги врачей и часы потерянного времени?» Журавель о новых правилах
«Динамо» про слухи об интересе «Барсы» к Касересу: «Хуан, надеемся, ты ничего лишнего не подписал на вчерашней автограф-сессии»