$78.0388.89

«Ботафого» обыграл «Крузейро» в матче чемпионата Бразилии

Матч ТВ

«Ботафого» победил «Крузейро» в матче 20‑го тура чемпионата Бразилии. Встреча в Белу‑Оризонти завершилась со счетом 1:0.

«Ботафого» обыграл «Крузейро» в матче чемпионата Бразилии
© Матч ТВ (новости)

Гол забил Габриэль Жустино.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

В другом матче тура «Баия» сыграла вничью с «Коринтиансом» — 1:1.

Матч ТВ: главные новости
Спортс: главные новости