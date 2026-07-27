Легенда «Милана» и чемпион мира покинули сборную Италии по футболу

Легенда «Милана» Паоло Мальдини и чемпион мира-1994 Леонардо покинули сборную Италии по футболу. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Мальдини работал техническим директором в итальянской сборной, Леонардо занимал должность его советника. Оба ушли спустя 16 дней после назначений на свои посты.

Отмечается, что уход функционеров связан со скандалом вокруг Андреа Пирло. Чемпион мира по футболу 2006 года должен был стать главным тренером сборной Италии, но из-за того, что он сотрудничает с российской букмекерской компанией, от его кандидатуры отказались.

В настоящий момент главным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии является Роберто Манчини. Он уже работал на этой должности с 2018 по 2023 годы. Техническим директором команды может стать бывший защитник сборной и «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.