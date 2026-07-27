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Легенда «Милана» и чемпион мира покинули сборную Италии по футболу

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Легенда «Милана» Паоло Мальдини и чемпион мира-1994 Леонардо покинули сборную Италии по футболу. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Легенда «Милана» и чемпион мира покинули сборную Италии по футболу
© РИА Новости

Мальдини работал техническим директором в итальянской сборной, Леонардо занимал должность его советника. Оба ушли спустя 16 дней после назначений на свои посты.

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Отмечается, что уход функционеров связан со скандалом вокруг Андреа Пирло. Чемпион мира по футболу 2006 года должен был стать главным тренером сборной Италии, но из-за того, что он сотрудничает с российской букмекерской компанией, от его кандидатуры отказались.

В настоящий момент главным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии является Роберто Манчини. Он уже работал на этой должности с 2018 по 2023 годы. Техническим директором команды может стать бывший защитник сборной и «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

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