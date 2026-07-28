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Три футболиста «Спартака» включены в символическую сборную 1‑го тура РПЛ по версии подписчиков МАТЧ ПРЕМЬЕР

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Подписчики Telegram‑канала МАТЧ ПРЕМЬЕР определили символическую сборную 1‑го тура Альфа‑Банк Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Три игрока «Спартака» включены в символическую сборную 1‑го тура РПЛ
© ФК «Спартак»

В команду вошли три полузащитника московского «Спартака»: Маркиньос, Эсекьель Барко и Роман Зобнин. В субботу «красно‑белые» на своем поле с крупным счетом обыграли столичную «Родину» (3:0).

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Символическая сборная 1‑го тура РПЛ выглядит следующим образом:

Вратарь: Андрей Лунев («Динамо» Москва);

Защитники: Кирилл Печенин («Крылья Советов»), Жоао Виктор (ЦСКА), Сослан Кагермазов («Динамо» Махачкала), Данил Круговой (ЦСКА);

Полузащитники: Маркиньос, Эсекьель Барко, Роман Зобнин (все — «Спартак»), Хуан Боселли («Краснодар»), Зелимхан Бакаев («Локомотив»).

Нападающий: Никита Кривцов («Краснодар»).

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