«Ливерпуль» сделает всё возможное, чтобы подписать Баркола

Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в Х, «Ливерпуль» активизировал работу над трансфером вингера «ПСЖ» Брэдли Баркола и хочет завершить сделку до закрытия летнего трансферного окна.

По информации источника, мерсисайдцы уже знают личные условия 22-летнего французского футболиста и не ожидают проблем с согласованием контракта. Главным вопросом остаётся договорённость с «Пари Сен-Жермен» по трансферу игрока.

Новые переговоры между сторонами запланированы на понедельник. «Ливерпуль» рассматривает возможность сделать первое официальное предложение в ближайшее время.

Сам Баркола открыт к уходу из «ПСЖ» этим летом. «Красные» намерены приложить максимум усилий, чтобы подписать французского вингера до дедлайна трансферного окна.