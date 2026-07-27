Судья финала ЧМ-2026 Винчич завершил карьеру

Главный арбитр финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года словенец Славко Винчич завершил карьеру. Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза Словении.

Ранее ТАСС сообщал, что Винчич был главным арбитром финального матча мирового первенства, в котором сборная Испании со счетом 1:0 в дополнительное время обыграла команду Аргентины. В конце второго тайма Винчич показал аргентинцу Энцо Фернандесу вторую желтую карточку, футболист был удален. В дополнительное время после подсказки системы видеоассистента рефери был отменен гол испанцев из-за наступа Микеля Мерино на ногу защитника Николаса Отаменди. Всего на чемпионате мира 2026 года он отработал на четырех матчах.

Винчичу 46 лет, он является судьей категории ФИФА с 2010 года.

В 2022 году бригада словенца работала на решающем матче Лиги Европы 2022 года, тогда германский "Айнтрахт" победил шотландский "Глазго" (основное и дополнительное время - 1:1, 5:4 - после пенальти). В 2024 году Винчич работал на финале Лиги чемпионов, где "Реал" обыграл" дортмундскую "Боруссию" (2:0) и в 15-й раз выиграл трофей.