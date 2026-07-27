Экс-судья ФИФА возглавит работу с молодыми арбитрами в России

Бывший арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) турок Джюнейт Чакыр назначен куратором судейского корпуса Лиги Пари (Первой лиги), а также программы развития молодых арбитров Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба РФС.
В его задачи войдет формирование единой системы подготовки, оценки и продвижения судей, развитие института наставничества, а также внедрение индивидуальных программ профессиональной, физической и психологической подготовки арбитров.
"Мы достигли соглашения с Джюнейтом Чакыром - одним из лучших арбитров XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, инструктором ФИФА и специалистом, уже имеющим опыт работы в Грузинской федерации футбола, - сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев. - На первом этапе он сосредоточится на индивидуальном развитии молодых талантливых судей и будет курировать судейство в Первой лиге. Уверены, что знания, опыт и авторитет Джюнейта Чакыра позволят максимально эффективно подготовить перспективных арбитров, которых сегодня дают Юношеская футбольная лига и другие соревнования РФС, к работе на уровне Первой лиги и Альфа-банк - Российской премьер-лиги".
Чакыру 49 лет, он неоднократно работал на матчах международных турниров, включая финал Лиги чемпионов 2015 года. Дебютный матч в Лиге чемпионов в качестве главного арбитра Чакыр провел в 2010 году в Казани, тогда местный "Рубин" на групповом этапе турнира сыграл вничью с испанской "Барселоной". На чемпионате мира 2018 года в России Чакыр работал на трех играх, включая полуфинальную игру, в которой сборная Хорватии победила англичан со счетом 2:1.
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