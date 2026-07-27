Воробьев прокомментировал свое возвращение в "Краснодар"

Форвард «Краснодара» Воробьев: «Всегда приятно вернуться домой. Думаю, адаптация пройдет быстро»
Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев в эфире «Матч ТВ» заявил, что рассчитывает быстро адаптироваться в команде.
В воскресенье «Краснодар» одержал волевую победу над казанским «Рубином» в выездном матче первого тура Альфа‑Банк РПЛ со счетом 3:1. Воробьев провел на поле 80 минут.
— Всегда приятно вернуться домой и победить. Спасибо команде, приняли очень здорово. Думаю, адаптация пройдет быстро, — сказал Воробьев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
Воробьев — воспитанник «Краснодара». Форвард перешел в краснодарский клуб из «Локомотива». Контракт с 28‑летним футболистом рассчитан до 30 июня 2030 года.
В следующем туре «Краснодар» 2 августа примет воронежский «Факел».
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