Воробьев прокомментировал свое возвращение в "Краснодар"

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев в эфире «Матч ТВ» заявил, что рассчитывает быстро адаптироваться в команде.

© ФК «Краснодар»

В воскресенье «Краснодар» одержал волевую победу над казанским «Рубином» в выездном матче первого тура Альфа‑Банк РПЛ со счетом 3:1. Воробьев провел на поле 80 минут.

— Всегда приятно вернуться домой и победить. Спасибо команде, приняли очень здорово. Думаю, адаптация пройдет быстро, — сказал Воробьев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Воробьев — воспитанник «Краснодара». Форвард перешел в краснодарский клуб из «Локомотива». Контракт с 28‑летним футболистом рассчитан до 30 июня 2030 года.

В следующем туре «Краснодар» 2 августа примет воронежский «Факел».

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