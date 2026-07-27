Участник чемпионата мира Монтес рассказал, когда сможет выйти на поле в РПЛ

Защитник "Локомотива" и сборной Мексики Сесар Монтес ответил, когда он сможет выйти на поле. По словам Монтеса, он полностью восстановится через две недели.

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- В последней игре [против сборной Англии] я получил небольшое повреждение, оно оказалось несерьезным. Думаю, через две недели я полностью восстановлюсь, - сказал Монтес в эфире "Матч ТВ".

Сесар Монтес выступал за сборную Мексики на чемпионате мира-2026. Южноамериканская команда дошла до 1/8 финала мундиаля, где уступила национальной команде Англии со счетом 1:2. Защитник провел на мундиале четыре матча.

В первом туре Российской Премьер-Лиги "Локомотив" на домашнем стадионе сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1. Во втором туре чемпионата России команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".